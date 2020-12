Nuovo Dpcm, conferenza Conte stasera in tv: orario e come vederla (Di giovedì 3 dicembre 2020) C’è molta attesa per il Nuovo Dpcm con le misure per Natale e Capodanno che entrerà in vigore domani venerdì 4 dicembre fino al 15 gennaio. Ancora una volta il premier Giuseppe Conte illustrerà il provvedimento durante la conferenza stampa. Probabilmente l’intervento del presidente del Consiglio sarà in prima serata, dopo le 20. La conferenza stampa sarà trasmessa su tutte le reti televisive Rai1, SkyTg24, RaiNews24,Tgcom24, La7 e sui canali social. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) C’è molta attesa per ilcon le misure per Natale e Capodanno che entrerà in vigore domani venerdì 4 dicembre fino al 15 gennaio. Ancora una volta il premier Giuseppeillustrerà il provvedimento durante lastampa. Probabilmente l’intervento del presidente del Consiglio sarà in prima serata, dopo le 20. Lastampa sarà trasmessa su tutte le reti televisive Rai1, SkyTg24, RaiNews24,Tgcom24, La7 e sui canali social. SportFace.

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - IVFirenze : RT @marcodimaio: Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affetti stabi… - mocciosus : RT @Maricler: In Italia c'è un mondo intero fatto di famiglie senza sangue e senza tetto, di adulti divorziati non conviventi, lontani dall… -