Nuovo Dpcm | bozza | spostamenti vietati dal 21 | no deroghe A Capodanno coprifuoco fino alle 7 Sci e scuola dal 7 gennaio

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - centrodestrau : RT @matteosalvinimi: Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano e C… - manu_etoile : RT @25O319: Il nuovo #dpcm dura 50 GIORNI!! CINQUANTA!!! E dopo naturalmente, visto che queste imposizioni sono pure inutili, ci sarà il so… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Il Natale si avvicina sempre più e quello che per gli italiani, grandi e piccini, e non solo, ha sempre rappresentato uno dei momenti dell’anno maggiormente ...AGGIORNAMENTO ore 11: Questa mattina nel corso dell'udienza in Senato, il ministro Speranza ha detto: «Dobbiamo disincentivare gli... Scopri di più ...