Nuovo Dpcm: a Natale stop agli spostamenti: Mattarella firma il decreto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra regioni; il 25, 26 dicembre e il primo gennaio gli spostamenti sono limitati anche tra Comuni. Questa la stretta prevista dal governo per limitare la diffusione del Covid durante il periodo natalizio. Nella tarda serata di ieri il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto che estende anche il limite massimo di durata dei Dpcm dagli attuali 30 giorni a 50 giorni. “Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute – è il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati glitra regioni; il 25, 26 dicembre e il primo gennaio glisono limitati anche tra Comuni. Questa la stretta prevista dal governo per limitare la diffusione del Covid durante il periodo natalizio. Nella tarda serata di ieri il presidente della repubblica Sergiohato ilche estende anche il limite massimo di durata deiattuali 30 giorni a 50 giorni. “Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati glitra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione deglimotivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute – è il ...

