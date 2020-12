Nuovo Dpcm 3 dicembre: cosa si può fare a Capodanno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà un Capodanno diverso dal solito quello che vivremo a causa delle imposizioni rese necessarie dal Covid. Non ci saranno i consueti festeggiamenti ai quali siamo abituati, per evitare una terza ondata di contagi. Il Governo, con il Nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020, ha varato misure restrittive, molte delle quali riguardano proprio il Capodanno. cosa si potrà fare e cosa no il 31 dicembre e il 1 gennaio? Ecco tutte le misure. Tutto quello che c’è da sapere sul Nuovo Dpcm Coprifuoco fino alle 7 di mattina La novità principale è rappresentata dal coprifuoco “rafforzato” in vigore a Capodanno. L’ultimo dell’anno il divieto di uscire arriverà fino alle 7 del mattino, e non fino alle 5 ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sarà undiverso dal solito quello che vivremo a causa delle imposizioni rese necessarie dal Covid. Non ci saranno i consueti festeggiamenti ai quali siamo abituati, per evitare una terza ondata di contagi. Il Governo, con ildel 32020, ha varato misure restrittive, molte delle quali riguardano proprio ilsi potràno il 31e il 1 gennaio? Ecco tutte le misure. Tutto quello che c’è da sapere sulCoprifuoco fino alle 7 di mattina La novità principale è rappresentata dal coprifuoco “rafforzato” in vigore a. L’ultimo dell’anno il divieto di uscire arriverà fino alle 7 del mattino, e non fino alle 5 ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - LinaVadal : RT @ultimenotizie: A #Capodanno ci sarà il coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni: è quanto si legge ne… - InfoMolteni : RT @marco_gervasoni: Il minimo che si possa dire è che le norme del nuovo dpcm non vanno rispettate, che dobbiamo utilizzare tutta la fanta… -