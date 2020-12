Nuovo Dpcm 3 dicembre: autocertificazione per chi assiste genitore anziano e solo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo il Nuovo Dpcm del 3 dicembre allo studio del governo in queste ore, “dal 21 ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni, salvo ragioni di necessità come assistere un genitore solo, che richiederanno l’autocertificazione”. Cosi il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi. Sicuramente si potrà sempre raggiungere la regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio”, spiega ancora Zampa, che su pranzi e cene durante le festività aggiunge: “Non indicheremo limiti per il numero di persone a tavola ma sconsiglierei di aprire ai non conviventi. Aiutarsi questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo ildel 3allo studio del governo in queste ore, “dal 21 ci sarà il divieto di spostamento tra le regioni, salvo ragioni di necessità comere un, che richiederanno l’”. Cosi il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20, potranno vedersi. Sicuramente si potrà sempre raggiungere la regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio”, spiega ancora Zampa, che su pranzi e cene durante le festività aggiunge: “Non indicheremo limiti per il numero di persone a tavola ma sconsiglierei di aprire ai non conviventi. Aiutarsi questa ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - Mariodalex1989 : Nuovo #Dpcm ? Non parlo sennò mi arrestano! #governocriminale - PaoloOcchi1 : ??Nuovo Dpcm, stop spostamenti e coprifuoco: le misure in Cdm -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo DPCM, dal 21 dicembre al 6 stop agli spostamenti tra le regioni. Bozza Orizzonte Scuola Decreto Natale, stop spostamenti tra regioni da 21 dicembre a 6 gennaio

La cautela del governo, insomma, vuole restare massima nonostante le nuove ordinanze che verranno firmate dal ministro ... Aiutarsi questa volta significa rinunciare a vedersi“. Insomma, per questo ...

DPCM di Natale: stop agli spostamenti tra Regioni (e a Natale e Capodanno anche tra Comuni)

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse e nei giorni di festa anche tra Comuni ...

La cautela del governo, insomma, vuole restare massima nonostante le nuove ordinanze che verranno firmate dal ministro ... Aiutarsi questa volta significa rinunciare a vedersi“. Insomma, per questo ...Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse e nei giorni di festa anche tra Comuni ...