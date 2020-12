Nuovo decreto-legge covid: cosa cambia dalle feste di Natale all'Epifania (Di giovedì 3 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di giovedì 3 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - Tg1Raiofficial : Via libera dal Cdm al nuovo decreto con le regole anti-covid per il periodo natalizio. Stop agli spostamenti tra re… - Agenzia_Ansa : Il Dpcm di #Natale agita la maggioranza. La bozza del #decreto #Covid: stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dic… - TommyBrain : DIEGO FUSARO: Ultim'ora! Nuovo decreto legge, ora i DPCM dureranno non più 30, ma fino a 50 giorni' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: Ultim'ora! Nuovo decreto legge, ora i DPCM dureranno non più 30, ma fino a 50 giorni' -