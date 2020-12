Nuove sfide e trasformazioni nelle aule

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria in atto incide a fondo sul mondo della scuola. Evidenzia percorsi, nodi ecentrali anche indipendentemente dalla pandemia. Il cambiamento delle modalità di erogazione della formazione, obbligato dalla pandemia e reso possibile dalletecnologie, riflette la più generale ridefinizione in corso della missione educativa della scuola. In questa trasformazione è di primaria importanza che la scuola non stravolga le sue priorità, continuando a porsi, quale obiettivo fondamentale, l’uguaglianza delle opportunità per garantire la mobilità sociale e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.