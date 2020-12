Nuove grane per Castellucci. L’ex Ad di Autostrade indagato a Genova pure per il crollo nella galleria dell’A26 dello scorso anno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuove grane per Giovanni Castellucci. L’ex ad di Aspi e Atlantia è indagato dalla Procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta aperta in seguito al crollo della volta della galleria Bertè, lungo l’A26 la Genova-Gravellona Toce, quando, era il 30 dicembre dello scorso anno, caddero oltre due tonnellate di cemento sulla carreggiata, fortunatamente senza che nessun mezzo rimanesse coinvolto. A Castellucci, proprio oggi, il tribunale del Riesame aveva revocato gli arresti domiciliari ordinati nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti (leggi l’articolo), ritenute dall’accusa difettose. I giudici hanno però disposto per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020)per Giovanniad di Aspi e Atlantia èdalla Procura dinell’ambito dell’inchiesta aperta in seguito aldella volta dellaBertè, lungo l’A26 la-Gravellona Toce, quando, era il 30 dicembre, caddero oltre due tonte di cemento sulla carreggiata, fortunatamente senza che nessun mezzo rimanesse coinvolto. A, proprio oggi, il tribunale del Riesame aveva revocato gli arresti domiciliari ordinati nell’ambito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti (leggi l’articolo), ritenute dall’accusa difettose. I giudici hperò disposto per il ...

