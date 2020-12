Nuova zona rossa per 14 giorni: 1 persona su 4 positiva al Covid. La decisione della regione (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’emergenza coronavirus sta attenuando la sua forza in questi giorni in tutta Italia. Continuano infatti a calare fortunatamente i ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri nei reparti ordinari nei vari ospedali e anche il rapporto tra test e positivi. In attesa dell’ufficialità del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 4 dicembre, giunge una notizia non positiva in una parte specifica del nostro Paese. Ciò testimonia che l’attenzione deve rimanere sempre alta e che non è ancora finita. Nella regione Campania e in particolare nella città di Napoli è stato deciso di testare numerose persone rom che vivono nel campo di Scampia per capire quanti di loro abbiano contratto il Covid-19. E il dato emerso è stato più che preoccupante. Il personale della Asl Napoli 1 si è recato nel campo rom e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’emergenza coronavirus sta attenuando la sua forza in questiin tutta Italia. Continuano infatti a calare fortunatamente i ricoveri in terapia intensiva, i ricoveri nei reparti ordinari nei vari ospedali e anche il rapporto tra test e positivi. In attesa dell’ufficialità del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 4 dicembre, giunge una notizia nonin una parte specifica del nostro Paese. Ciò testimonia che l’attenzione deve rimanere sempre alta e che non è ancora finita. NellaCampania e in particolare nella città di Napoli è stato deciso di testare numerose persone rom che vivono nel campo di Scampia per capire quanti di loro abbiano contratto il-19. E il dato emerso è stato più che preoccupante. IlleAsl Napoli 1 si è recato nel campo rom e ...

RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - Aostaoggi : Lavevaz: nuova ordinanza per 'interpretare' la zona arancione - Ordinanza del 30 novembre prorogata fino domenica… - lavoroinrete : Nuova offerta di #lavoro Aiuto cuoco per stagione estiva di nove mesi per ristorante in zona Av - enricomontibell : RT @Scisciano: Campania, campi rom. Zinzi (Lega):”Porteremo in Consiglio una nuova proposta di legge. Basta degrado”: Napoli, 3 Dicembre –… - scroogieboogie : oggi ho lavorato ad una nuova zona su animal crossing !! stamattina ho avuto un’illuminazione e mi ci sono messa ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova zona Campania zona arancione Covid o gialla: domani nuova classificazione. Dpcm, alt spostamenti a Natale Fanpage.it L’osteria Vecchio Borgo nella guida Slow Food

L’osteria Vecchio Borgo di Lumiere, frazione di Venturina Terme, entra a far parte della Guida Osterie d’Italia 2021 di Slow Food. Ad essere premiata dalla guida che racconta il meglio della cucina di ...

"I sindaci devono vietare ’giratine’ chiudendo le zone di passeggio"

"L’auspicato passaggio alla zona arancione vorrebbe anzitutto dire che la situazione pandemica sta migliorando e questo è essenziale. Ma proprio per questa ragione, per scongiurare una nuova ondata ed ...

L’osteria Vecchio Borgo di Lumiere, frazione di Venturina Terme, entra a far parte della Guida Osterie d’Italia 2021 di Slow Food. Ad essere premiata dalla guida che racconta il meglio della cucina di ..."L’auspicato passaggio alla zona arancione vorrebbe anzitutto dire che la situazione pandemica sta migliorando e questo è essenziale. Ma proprio per questa ragione, per scongiurare una nuova ondata ed ...