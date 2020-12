“Non vogliamo cancellare il Natale, ma senza controlli arriveranno altri blocchi”: parla la commissaria Ue alla Salute (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se non stiamo attenti, se non pratichiamo autocontrollo, se questo periodo relativamente più stabile non viene utilizzato per prepararsi, avremo più casi, più morti e più blocchi. Fino a quando i vaccini non potranno essere realizzati con successo, le misure per controllare e mitigare la diffusione del coronavirus devono continuare nei prossimi mesi”. Sono le parole della commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, che ha aggiunto: “Non vogliamo cancellare il Natale. vogliamo rendere il Natale sicuro per tutti. Non possiamo permetterci il rischio di vedere i festeggiamenti di Natale o Capodanno diventare eventi di grande diffusione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Se non stiamo attenti, se non pratichiamo autocontrollo, se questo periodo relativamente più stabile non viene utilizzato per prepararsi, avremo più casi, più morti e più blocchi. Fino a quando i vaccini non potranno essere realizzati con successo, le misure per controllare e mitigare la diffusione del coronavirus devono continuare nei prossimi mesi”. Sono le parole dellaeuropea, Stella Kyriakides, che ha aggiunto:ilrendere ilsicuro per tutti. Non possiamo permetterci il rischio di vedere i festeggiamenti dio Capodanno diventare eventi di grande diffusione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

