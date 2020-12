Non sai ancora cosa regalare a Natale? Scopri una selezione di cofanetti cd e vinili (Di giovedì 3 dicembre 2020) I veri appassionati e intenditori di musica sanno bene che cd e vinili hanno un fascino inimitabile. Sono oggetti intramontabili dal sapore genuino e tradizionale, che ti permettono di possedere ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) I veri appassionati e intenditori di musica sanno bene che cd ehanno un fascino inimitabile. Sono oggetti intramontabili dal sapore genuino e tradizionale, che ti permettono di possedere ...

silvia_sb_ : Sono solo io a sentire di gente che sta organizzando tavolate di 18 persone a #Natale “perché sai i bambini...” e… - davidefaraone : 'Il vaccino non lo faccio, perché non so cosa c’è dentro. Certo, perché negli altri vaccini sapevi cosa c’era. La r… - noemiofficial : “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile. Sempre”… - fckvmrt : RT @helpme_Jeffrey: sei alle elementari, le maestre hanno appena unito i banchi a ferro di cavallo per fare i lavoretti di natale. sei vici… - miraaltair : RT @helpme_Jeffrey: sei alle elementari, le maestre hanno appena unito i banchi a ferro di cavallo per fare i lavoretti di natale. sei vici… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sai Food delivery: 5 cose che forse non sai SavonaNews.it La giunta non sapeva della condanna del presidente dell’Aler Fabio Danesi. L’assessore: «Ma la nomina è valida»

Come già avevano anticipato le indiscrezioni riportate martedì in merito agli accertamenti degli Affari Istituzionali della Regione, il presidente dell’Aler Fabio Danesi può stare al suo posto: la con ...

Federfarma: “Regione Lombardia non ha vaccini antinfluenzali per le farmacie”

Regione Lombardia “non avrà vaccini sufficienti per distribuirli anche in farmacia”. Così, in una stringata mail, Federfarma Lombardia ha messo nero su bianco ciò che molti farmacisti e cittadini lomb ...

Come già avevano anticipato le indiscrezioni riportate martedì in merito agli accertamenti degli Affari Istituzionali della Regione, il presidente dell’Aler Fabio Danesi può stare al suo posto: la con ...Regione Lombardia “non avrà vaccini sufficienti per distribuirli anche in farmacia”. Così, in una stringata mail, Federfarma Lombardia ha messo nero su bianco ciò che molti farmacisti e cittadini lomb ...