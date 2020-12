Non rispondere mai a questo messaggio su WhatsApp: pericoloso tentativo di truffa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Esiste un fenomeno di cui forse non tutti sono a conoscenza, noto come phishing; ovvero truffe messe in atto attraverso internet. Proprio per questo l’allerta su un messaggio WhatsApp che potrebbe risultare pericoloso in tal senso, risulta fondamentale. Esistono infatti delle frodi che possono essere messe in pratica solo con un click, da parte dell’utente ignaro, ad alcuni link. In questo caso, gli operatori dell’inganno si servono del servizio di messaggeria istantanea. Ovviamente WhatsApp non è a conoscenza dell’imbroglio, tutto infatti viene hackerato per rendere la truffa il più credibile possibile. Considerando che WhatsApp è una delle applicazioni più diffuse sugli smartphone, gli esperti di truffe online si sono adoperati per sfruttare l’app a ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Esiste un fenomeno di cui forse non tutti sono a conoscenza, noto come phishing; ovvero truffe messe in atto attraverso internet. Proprio perl’allerta su unche potrebbe risultarein tal senso, risulta fondamentale. Esistono infatti delle frodi che possono essere messe in pratica solo con un click, da parte dell’utente ignaro, ad alcuni link. Incaso, gli operatori dell’inganno si servono del servizio di messaggeria istantanea. Ovviamentenon è a conoscenza dell’imbroglio, tutto infatti viene hackerato per rendere lail più credibile possibile. Considerando cheè una delle applicazioni più diffuse sugli smartphone, gli esperti di truffe online si sono adoperati per sfruttare l’app a ...

Ultime Notizie dalla rete : Non rispondere Omicidio Checcucci, il 53enne arrestato si avvale della facoltà di non rispondere gonews Immobile risponde a Guerriero, pari con Dortmund: Lazio vede gli ottavi

Niente pass agli ottavi di Champions con una gara di anticipo ma la strada della Lazio appare ormai tracciata. Contro il Borussia Dortmund va sotto di un gol dopo aver dominato per larga parte in matc ...

Trasporti, è tutti contro tutti

Due nuove cause nel groviglio legale che vede al centro il Consorzio Trasporti Pubblici, messo in liquidazione nel 2010 dai Comuni soci (Sesto, Cinisello, Bresso, Cologno, Cormano, Cusano, Muggiò). "A ...

