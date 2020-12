Non chiamatele ‘Fake news’, Peter Gomez a Valentina Petrini: “Pressioni dalla politica? Quella volta in cui chiesero il mio licenziamento…” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un dialogo a tre, fra Valentina Petrini, Giulia Innocenzi e Peter Gomez. Tema del dibattito: le fake news e la professione giornalistica in occasione della pubblicazione del libro “Non chiamatele fake news” scritto da Valentina Petrini per Chiarelettere. L’occasione giusta per rispolverare qualche aneddoto dal passato, Peter Gomez, interrogato sulle pressioni della politica, ricorda quando, giovane cronista al Giornale di Montanelli, si vide sfilare sotto i suoi occhi un pezzo dalla pagina e racconta il difficile compito del direttore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un dialogo a tre, fra, Giulia Innocenzi e. Tema del dibattito: le fake news e la professione giornalistica in occasione della pubblicazione del libro “Nonfake news” scritto daper Chiarelettere. L’occasione giusta per rispolverare qualche aneddoto dal passato,, interrogato sulle pressioni della, ricorda quando, giovane cronista al Giornale di Montanelli, si vide sfilare sotto i suoi occhi un pezzopagina e racconta il difficile compito del direttore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

