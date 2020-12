Noi Campani | “Contrasteremo l’asse Pd – Movimento Cinque Stelle”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPresa di posizione chiara e netta, ma del resto sarebbe stato difficile pensare altrimenti, da parte della segreteria regionale di “Noi“, ilpolitico fondato da Clemente Mastella. Per i mastelliani l’obiettivo è puntare, in vista delle prossime amministrative, a una “coalizione larga” sulla scia di quella che ha sostenuto De Luca e impedire il consolidarsi di un avvicinamento tra il Partito Democratico e il M5S. “E’ davvero singolare – si legge in una nota della Segrteria Regionale di “Noi” – che mentre istelle a Roma fanno la fronda al Pd dicendo no al Mes, col rischio della caduta del Governo Conte, ina qualcuno pensa di mandare in soffitta l’alleanza vincente che ha sostenuto De Luca sostituendola con la formula assai precaria ...