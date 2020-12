Nino Frassica | pronto a un nuovo film | con lui un’influencer amatissima

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 4 dicembre 2020)a unin uscita l’anno prossimo: con lui vedremo anchedal popolo di Instagramè certamente uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni. Il suo ruolo iconico di Maresciallo Cecchini in Don Matteo, lo ha reso celebre e amatissimo. Nel corso degli anni il suo personaggio ha fatto divertire e qualche volta anche arrabbiare moltissimo i telespettatori, che però certamente non potrebbero immaginare la serie tv senza di lui.impegnato in uncon una nota influencer (instagram)è attualmente impegnato in tv ...