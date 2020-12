NEVE Milano | nuovo video del momento clou Fiocchi in arrivo anche venerdì

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La giornata del 2 dicembre ha portato la primadella stagionesu. Le precipitazioni sono state piuttosto deboli e ciò non ha permesso alladi attecchire al suolo soprattutto in centro città, per l’isola di calore urbana. Nelche vi proponiamo possiamo apprezzare come la, durante il primo pomeriggio, cadeva per certi momenti a larghe falde subito fuori dall’agglomerato urbano, lungo la Barriera Tangenziale Est. In questa zona laha creato un lieve velo bianco al suolo. Un replay di quest’evento si potrebbe avere, soprattutto tra il mattino ed il primissimo pomeriggio. Si tratterà però di un episodio ben diverso rispetto a quello di mercoledì dal punto di vista meteo, in quanto non sarebbe ...