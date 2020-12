Netflix, rilasciato il trailer della serie “Lupin” (Di giovedì 3 dicembre 2020) La serie arriverà l’8 gennaio 2021 Sono state condivise, da Netflix, le prime immagini e il primo trailer della serie francese “Lupin” disponibile dall’8 gennaio 2021. Protagonista Omar Sy e oltre lui ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Leggi anche: Netflix: le novità del palinsesto natalizio, da serie tv a film La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – sarà composta da 5 episodi. È stata prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck). Sinossi: Da adolescente, la vita di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Laarriverà l’8 gennaio 2021 Sono state condivise, da, le prime immagini e il primofrancesedisponibile dall’8 gennaio 2021. Protagonista Omar Sy e oltre lui ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. Leggi anche:: le novità del palinsesto natalizio, datv a film Laè stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Louis Leterrier (episodi 1, 2 e 3) e Marcela Said (episodi 4 e 5). La prima parte – Dans l’ombre d’Arsène – sarà composta da 5 episodi. È stata prodotta da Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck). Sinossi: Da adolescente, la vita di ...

foto_nerd : Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e la locandina di Lupin, la nuova serie francese che vedrà Omary Sy nel… - cinematografoIT : Rilasciato oggi da @NetflixIT il trailer della nuova serie francese con protagonista @OmarSy: #Lupin, dall’8 gennai… - _valslife : prima scena che ho visto dopo che netflix ha finalmente rilasciato la S6 di the 100: - Eva_booklover97 : Il fandom Grishaverse che si lamenta perché Netflix non ha ancora rilasciato il trailer di Shadow And Bone:… - tfaddicted : Alla terza stagione di #You si aggiungono: Tati Gabrielle Dylan Arnold Michaela McManus Shannon Chan Kent Ben Mehl… -