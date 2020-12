“Nessuno Sente” è il nuovo singolo di Bonislain!

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 dicembre 2020) 5 novembre 2020 Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali Nessuno sente, ildell’artista siciliano Bonislain per GoldenEye Records. Il brano viene pubblicato poco dopo Pilastri, mantenendo la stessa introspezione a livello di testi e andando ad approfondire le tematiche del tradimento, del pentimento e, infine, del desiderio di riconquista. Le sonorità sono più scanzonate e concentrate principalmente su un riff di chitarra. “Ho scritto questo pezzo in un periodo abbastanza complicato, e così come nella maggior parte di questi momenti, nulla ha potuto aiutarmi così come la scrittura, strumento utilizzato come sfogo personale. Quando scrivo lo faccio in primis per dare voce al tormento o alla gioia interna, per poi ritrovare e riprovare quelle emozioni ascoltando la traccia. Il mio fine ultimo è proprio quello ...