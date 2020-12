Nella notte di San Silvestro il coprifuoco durerà dalle 22 alle 7 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella notte di Capodanno il coprifuoco sarà esteso fino alle 7: è quanto prevede la bozza del nuovo dpcm che Conte firmerà oggi. Nuovo dpcm: coprifuoco fino alle 7 a Capodanno per evitare veglioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020)di Capodanno ilsarà esteso fino7: è quanto prevede la bozza del nuovo dpcm che Conte firmerà oggi. Nuovo dpcm:fino7 a Capodanno per evitare veglioni su Notizie.it.

Pontifex_it : Pregare e amare, ecco la vigilanza. Quando la Chiesa adora Dio e serve il prossimo, non vive nella notte. Anche se… - vascorossi : ???? Ieri notte nella splendida cornice di piazza Maggiore a Bologna... abbiamo girato il video della nuova canzone… - tancredipalmeri : E alle 2.30 di notte, a Napoli, a valle di questa fiume, francamente, mai nella vita me lo sarei potuto immaginare - Ahrtics : Se dopo pranzo faccio l’errore di sdraiarmi sul divano sono capace di addormentarmi in meno di trenta secondi mentr… - Saryndipity86 : @LelloPinto Se l'è studiata nella notte o le è venuta spontanea così? -

Ultime Notizie dalla rete : Nella notte Parma si colora di bianco nella notte La Repubblica Violenze in casa in aumento, “colpa delle restrizioni, attivato numero per WhatsApp”

Il Centro antiviolenza Ipazia di Siracusa ha deciso di attivare una nuova utenza telefonica, dotata della chat di WhatsApp, per consentire alle donne vittime di violenza di inviare un messaggio. I dat ...

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco a causa del maltempo

I maggiori problemi si sono riscontrati in Appennino e nella zona pedemontana. Questa notte a Monzuno e Monghidoro sono stati effettuati soccorsi per veicoli finiti fuori strada sulla SP 61 e in zona ...

Il Centro antiviolenza Ipazia di Siracusa ha deciso di attivare una nuova utenza telefonica, dotata della chat di WhatsApp, per consentire alle donne vittime di violenza di inviare un messaggio. I dat ...I maggiori problemi si sono riscontrati in Appennino e nella zona pedemontana. Questa notte a Monzuno e Monghidoro sono stati effettuati soccorsi per veicoli finiti fuori strada sulla SP 61 e in zona ...