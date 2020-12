Nel 2021 Warner Bros distribuirà i nuovi film in streaming su HBO Max in contemporanea all’uscita nei cinema (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giovedì la casa di produzione cinematografica Warner Bros ha annunciato che tutti i suoi film che usciranno nei cinema americani nel 2021 – tra cui Godzilla vs. Kong, il remake di Dune e un sequel di Matrix – saranno distribuiti Leggi su ilpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giovedì la casa di produzionetograficaha annunciato che tutti i suoiche usciranno neiamericani nel– tra cui Godzilla vs. Kong, il remake di Dune e un sequel di Matrix – saranno distribuiti

virginiaraggi : .@Roma torna protagonista dei grandi appuntamenti internazionali e ospiterà nel 2021 il vertice del G20. Ringrazio… - SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 UFFICIALE: @SchumacherMick correrà con la @HaasF1Team nel 2021 #SkyMotori #F1 - istat_it : Prospettive per l’economia italiana: si prevede una diminuzione del Pil pari all’8,9% nel 2020 e una crescita pari… - ilpost : Nel 2021 Warner Bros distribuirà i nuovi film in streaming su HBO Max in contemporanea all’uscita nei cinema - mhl_lll : Io che entro nel 2021 #dpcm -