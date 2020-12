Nba, Davis firma con i Lakers per cinque anni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giro di poche ore i Los Angeles Lakers hanno piazzato il doppio colpo. Dopo aver prolungato con Lebron James fino al 2023 , la franchigia gialloviola si è assicurata pure la firma di Anthony Davis ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel giro di poche ore i Los Angeleshanno piazzato il doppio colpo. Dopo aver prolungato con Lebron James fino al 2023 , la franchigia gialloviola si è assicurata pure ladi Anthony...

