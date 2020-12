Nba, accordo Wizards-Rockets: scambio clamoroso tra Westbrook e Wall (Di giovedì 3 dicembre 2020) HOUSTON (Texas) - accordo clamoroso raggiunto in Nba. Gli Wizards e i Rockets ufficializzano lo scambio tra i loro due play Russell Westbrook , che passa a Washington, e John Wall , che invece farà il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) HOUSTON (Texas) -raggiunto in Nba. Glie iufficializzano lotra i loro due play Russell, che passa a Washington, e John, che invece farà il ...

sebacogliati : @MassMarianella @HoustonRockets Non sono d’accordo, le picks in NBA non contano niente paragonato all’NFL. Ha stra… - Qresearch6 : Marco Belinelli torna in Italia: il campione Nba giocherà con la Virtus Bologna - Marco Belinelli torna a casa. Gio… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? LeBron is now under contract with the Lakers until the end of the 2022-23 season. I expect Anthony Davis’ new contract… - simonlebjames23 : RT @dchinellato: ???? LeBron is now under contract with the Lakers until the end of the 2022-23 season. I expect Anthony Davis’ new contract… - cristianolp96 : @GaetanoViscomi Yep, infatti una delle variabili è quella, se NBA e NBPA riescono a mettersi d'accordo per tornare… -