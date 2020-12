Nba, 48 giocatori positivi al Covid-19 (Di giovedì 3 dicembre 2020) La pandemia di Covid-19 continua ad affliggere il mondo intero e negli Stati Uniti la situazione non accenna a placarsi. Non sorprende perciò che a farne le spese siano stati anche i giocatori NBA. In seguito ai controlli effettuati nella settimana precedente all’inizio dei training camp, tra il 24 e il 30 novembre, su 546 giocatori testati ben 48 sono risultati positivi al virus e sono stati subito messi in quarantena e di conseguenza allontanati dalle strutture di allenamento. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) La pandemia di-19 continua ad affliggere il mondo intero e negli Stati Uniti la situazione non accenna a placarsi. Non sorprende perciò che a farne le spese siano stati anche iNBA. In seguito ai controlli effettuati nella settimana precedente all’inizio dei training camp, tra il 24 e il 30 novembre, su 546testati ben 48 sono risultatial virus e sono stati subito messi in quarantena e di conseguenza allontanati dalle strutture di allenamento. SportFace.

La pandemia di Covid-19 continua ad affliggere il mondo intero e negli Stati Uniti la situazione non accenna a placarsi. Non sorprende perciò che a farne le spese siano stati anche i giocatori NBA. In ...