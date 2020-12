Nations League, semifinale Italia-Spagna a Milano. Mancini: “Che sfida ma vinciamo noi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) E' la Spagna l`avversario che l`Italia affronterà nella prima semifinale delle Final Four della Nations League 2020/21 e la gara si giocherà il 6 ottobre 2021 a San Siro. È questo l`esito del sorteggio andato in scena nel quartier generale della Uefa a Nyon, dove è stato anche deciso che l`altra semifinale sarà quella tra Belgio e Francia, che si affronteranno il giorno successivo all`Allianz Stadium di Torino. La finale si giocherà il 10 ottobre a Milano, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium.Mancini"Sarà una bella sfida, ci sono le quattro migliori nazionali d'Europa quindi ci sarà sicuramente da divertirsi. Ma alla fine... vinceremo noi (ride, ndr)". Così il Ct della Nazionale, Roberto ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 dicembre 2020) E' lal`avversario che l`affronterà nella primadelle Final Four della2020/21 e la gara si giocherà il 6 ottobre 2021 a San Siro. È questo l`esito del sorteggio andato in scena nel quartier generale della Uefa a Nyon, dove è stato anche deciso che l`altrasarà quella tra Belgio e Francia, che si affronteranno il giorno successivo all`Allianz Stadium di Torino. La finale si giocherà il 10 ottobre a, mentre la finalina per il terzo posto è in programma lo stesso giorno allo Stadium."Sarà una bella, ci sono le quattro migliori nazionali d'Europa quindi ci sarà sicuramente da divertirsi. Ma alla fine... vinceremo noi (ride, ndr)". Così il Ct della Nazionale, Roberto ...

