Nations League, sarà Italia-Spagna e Belgio-Francia per le Final Four (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si sono svolti oggi i sorteggi della fase Finale della Nations League, che vede quattro squadre coinvolte: Belgio, Francia, Italia e Spagna. Le urne hanno accoppiato la Nazionale con la Spagna, mentre il Belgio affronterà la Francia. Le partite sono rispettivamente in programma il 6 ottobre 2021 a Milano e il 7 all’Allianz Stadium di Torino. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si sono svolti oggi i sorteggi della fasee della, che vede quattro squadre coinvolte:. Le urne hanno accoppiato la Nazionale con la, mentre ilaffronterà la. Le partite sono rispettivamente in programma il 6 ottobre 2021 a Milano e il 7 all’Allianz Stadium di Torino. L'articolo ilNapolista.

SkySport : ULTIM’ORA ? NATIONS LEAGUE, ECCO LE SEMIFINALI ? ITALIA-SPAGNA IL 6 OTTOBRE 2021 A MILANO BELGIO-FRANCIA IL 7 OTTOB… - GoalItalia : ?? FINAL FOUR NATIONS LEAGUE ?? ???? Italia- Spagna ???? - 6 ottobre 2021 ???? Belgio-Francia ???? - 7 ottobre 2021 #NationsLeague - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? 3 dicembre: sorteggio Final Four #NationsLeague ??? 7 dicembre: sorteggio qualificazioni… - ContropiedeA : L'altra semifinale sarà tra Belgio e Francia - cmercatoweb : ??#NationsLeague, decisa l'avversaria dell'#Italia: ecco i sorteggi per le semifinali -