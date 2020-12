Nations League, oggi il sorteggio della Final Four: l’Italia scoprirà l’avversario (Di giovedì 3 dicembre 2020) È arrivato il giorno del sorteggio per la Nazionale di Roberto Mancini che, dopo un lungo percorso, ha vinto il proprio girone di Nations League approdando alla “Final Four” che si disputerà proprio in Italia. Sarà, come al solito, l’urna di Nyon a decretare gli accoppiamenti delle magnifiche quattro che hanno superato le forche caudine dei raggruppamenti. Le gare si disputeranno dal 6 al 10 ottobre 2021. Le rivali della Nations League Insieme all’Italia, altre tre squadre comporranno le semiFinali della competizione europea dedicata alle Nazionali: Roberto Mancini sarà nell’urna con il Belgio di Romelu Lukaku e Dries Mertens, con la Francia campione del Mondo (la favorita) e la Spagna di Alvaro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) È arrivato il giorno delper la Nazionale di Roberto Mancini che, dopo un lungo percorso, ha vinto il proprio girone diapprodando alla “” che si disputerà proprio in Italia. Sarà, come al solito, l’urna di Nyon a decretare gli accoppiamenti delle magnifiche quattro che hanno superato le forche caudine dei raggruppamenti. Le gare si disputeranno dal 6 al 10 ottobre 2021. Le rivaliInsieme al, altre tre squadre comporranno le semicompetizione europea dedicata alle Nazionali: Roberto Mancini sarà nell’urna con il Belgio di Romelu Lukaku e Dries Mertens, con la Francia campione del Mondo (la favorita) e la Spagna di Alvaro ...

