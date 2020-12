Nations League, l'Italia affronterà la Spagna in semifinale (Di giovedì 3 dicembre 2020) NYON (SVIZZERA) - Alle 17.30, dalla sede della Uefa a Nyon, in Svizzera, si sono tenuti i sorteggi delle Final Four di Nations League . Protagonista anche l' Italia che è arrivata prima nel girone che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) NYON (SVIZZERA) - Alle 17.30, dalla sede della Uefa a Nyon, in Svizzera, si sono tenuti i sorteggi delle Final Four di. Protagonista anche l'che è arrivata prima nel girone che ...

SkySport : ULTIM’ORA ? NATIONS LEAGUE, ECCO LE SEMIFINALI ? ITALIA-SPAGNA IL 6 OTTOBRE 2021 A MILANO BELGIO-FRANCIA IL 7 OTTOB… - GoalItalia : ?? FINAL FOUR NATIONS LEAGUE ?? ???? Italia- Spagna ???? - 6 ottobre 2021 ???? Belgio-Francia ???? - 7 ottobre 2021 #NationsLeague - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? 3 dicembre: sorteggio Final Four #NationsLeague ??? 7 dicembre: sorteggio qualificazioni… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Nations League, Italia in semifinale contro la Spagna - Italia_Notizie : Uefa Nations League, sorteggiate le semifinali. Italia-Spagna e Francia-Belgio -