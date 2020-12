Nations League, Italia a Milano contro la Spagna; Belgio-Francia a Torino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sorteggiate le semifinali di Nations League Questo pomeriggio a Nyon sono state sorteggiati le semifinali della Nations League che si disputeranno in Italia nell’ottobre del 2021. L’Italia di Roberto Mancini incontrerà, a San Siro, la Spagna di Luis Enrique, il 6 ottobre 2021. Dall’altra parte il Belgio di Lukaku contro la Francia che si giocheranno l’accesso alla finale il 7 ottobre allo Juventus Stadium di Torino. Sempre a San Siro il 10 ottobre si giocherà la finalissima del torneo, mentre nello stesso giorno, ma a Torino, ci sarà anche la finale per il 3 e il 4 posto. Ecco il quadro completo: SEMIFINALISpagna-Italia ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sorteggiate le semifinali diQuesto pomeriggio a Nyon sono state sorteggiati le semifinali dellache si disputeranno innell’ottobre del 2021. L’di Roberto Mancini incontrerà, a San Siro, ladi Luis Enrique, il 6 ottobre 2021. Dall’altra parte ildi Lukakulache si giocheranno l’accesso alla finale il 7 ottobre allo Juventus Stadium di. Sempre a San Siro il 10 ottobre si giocherà la finalissima del torneo, mentre nello stesso giorno, ma a, ci sarà anche la finale per il 3 e il 4 posto. Ecco il quadro completo: SEMIFINALI...

