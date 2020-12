Natale, pugno duro del governo Mobilità vietata il 25/26 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra anche per raggiungere le seconde case. Il girno di Natale, di Santo Stefano e il primo gennaio sono vietati gli spostamenti fra comuni. In tutta Italia rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno sarà esteso fino alle 7 del mattino. Ci si potrà spostare sempre per motivi di lavoro, necessità o salute. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 21al 6 gennaio saranno vietati tutti gli spostamenti da una regione all'altra anche per raggiungere le seconde case. Il girno di, di Santo Stefano e il primo gennaio sono vietati gli spostamenti fra comuni. In tutta Italia rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno sarà esteso fino alle 7 del mattino. Ci si potrà spostare sempre per motivi di lavoro, necessità o salute. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Natale, pugno duro del governo Mobilità vietata il 25/26 dicembre - papadia_papadia : @rosadineve Oggi 1000 morti. Quanti a Natale, etc.? Smettetela di fare gli irresponsabili per un pugno di voti. - infoitinterno : Nuovo Dpcm, pugno duro del Governo: tutte le misure, nessuna deroga per Natale - buzzi_fiorella : @matteosalvinimi Chiedi alle migliaia di morti per Covid da settembre a oggi se non avrebbero preferito passare un… - MicheleBisceg10 : RT @SfigaCatrame: Pugno duro del governo contro Natale e Capodanno, faremo solo il Ramadan tutto l'anno. #decretonatale #natale #capodanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale pugno NUOVO DPCM, PUGNO DURO DEL GOVERNO: tutte le misure, nessuna deroga per Natale Sportface.it Spostamenti tra Comuni a Natale: quando sono consentiti

Nel nuovo DPCM atteso per oggi ci saranno limitazioni sugli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa. Niente uscite fuori città a Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Dpcm Natale, a Capodanno coprifuoco rafforzato: dalle 22 alle 7 di mattina

Il decreto che andrà a regolare le feste natalizie e che entrerà in vigore dal 4 dicembre sembra dettato da una forte linea rigorista: pugno duro anche per il coprifuoco, che viene riconfermato in tut ...

Nel nuovo DPCM atteso per oggi ci saranno limitazioni sugli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa. Niente uscite fuori città a Natale, Santo Stefano e Capodanno.Il decreto che andrà a regolare le feste natalizie e che entrerà in vigore dal 4 dicembre sembra dettato da una forte linea rigorista: pugno duro anche per il coprifuoco, che viene riconfermato in tut ...