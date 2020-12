Natale, nuovo dpcm del 4 dicembre: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 3 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Sono le misure che dovrebbero trovarsi all'interno del dpcm in attesa d’approvazione, che sarà in vigore dal 4 dicembre.Le nuove disposizioni non cambieranno nulla nelle Regioni gialle, arancioni o rosse, dove resteranno le norme vigenti. Ma dal 21 dicembre entreranno in vigore misure più restrittive per tutta l’Italia, per evitare che le festività natalizie facciano salire la curva del contagio, precipitando il Paese nella terza ondata. Come anticipato, resteranno chiusi gli impianti da scii. Spostamenti Nel periodo natalizio ci si potrà spostare tra le Regioni solo per raggiungere la propria residenza e il proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune ae Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Sono le misure che dovrebbero trovarsi all'interno delin attesa d’approvazione, che sarà in vigore dal 4.Le nuove disposizioni non cambieranno nulla nelle Regioni gialle, arancioni o rosse, dove resteranno le norme vigenti. Ma dal 21entreranno in vigore misure più restrittive per tutta l’Italia, per evitare che le festività natalizie facciano salire la curva del contagio, precipitando il Paese nella terza ondata. Come anticipato, resteranno chiusi gli impianti da scii. Spostamenti Nel periodo natalizio ci si potrà spostare tra le Regioni solo per raggiungere la propria residenza e il proprio ...

