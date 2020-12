Natale, il cdm approva il decreto: stop agli spostamenti tra le Regioni dal 21 dicembre all'Epifania. Oggi la firma di Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Natale e Capodanno 'blindati' dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020)e Capodanno 'blindati' dentro i confini comunali e, dal 21al 6 gennaio, blocco deglitra lee divieto di raggiungere le seconde case. Illegge Covid ...

Tg1Raiofficial : Via libera dal Cdm al nuovo decreto con le regole anti-covid per il periodo natalizio. Stop agli spostamenti tra re… - ilmetropolitan : Stretta del #CdM sui '#ricongiungimenti' di #Natale - laregione : In Italia niente case di vacanza durante le festività - marcobonfico : Nella notte via libera del Cdm al decreto su Natale. Spostamenti vietati dal 21 al 6/12 - Giornaleditalia : Dpcm Natale: spostamenti, cene e ristoranti. Ecco tutti i provvedimenti approvati dal Cdm -

Ultime Notizie dalla rete : Natale cdm Natale, il cdm approva il decreto: stop agli spostamenti in tutto il Paese dal 21 dicembre... Corriere Adriatico Decreto Natale: stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. A Capodanno coprifuoco fino alle 7

Il governo ha emanato il decreto che blocca gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie, composto da due soli articoli e approvato dal Cdm iniziato verso le 22 ... No a spostamenti tra ...

Dpcm Natale Capodanno, le nuove misure: oggi parla Conte

Ma è sugli spostamenti che in Cdm si litiga e si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le Regioni: Pd-M5s-Leu tengono la linea… Leggi ...

Il governo ha emanato il decreto che blocca gli spostamenti nel periodo delle festività natalizie, composto da due soli articoli e approvato dal Cdm iniziato verso le 22 ... No a spostamenti tra ...Ma è sugli spostamenti che in Cdm si litiga e si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le Regioni: Pd-M5s-Leu tengono la linea… Leggi ...