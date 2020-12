Natale, il cdm approva il decreto: stop agli spostamenti tra le Regioni dal 21 dicembre all'Epifania. A Capodanno coprifuoco fino alle 7, ... (Di giovedì 3 dicembre 2020) Natale e Capodanno 'blindati' dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020)'blindati' dentro i confini comunali e, dal 21al 6 gennaio, blocco deglitra lee divieto di raggiungere le seconde case. Illegge Covid ...

Tg1Raiofficial : Via libera dal Cdm al nuovo decreto con le regole anti-covid per il periodo natalizio. Stop agli spostamenti tra re… - Adnkronos : #Decreto #Natale, stop #spostamenti tra regioni da 21 dicembre a 6 gennaio - abruzzoweb : DPCM NATALE: STOP MOBILITA’ TRA REGIONI DAL 21, TRA COMUNI IL 25, 26 E CAPODANNO, INIZIATO CDM - Piergiulio58 : Nella notte via libera del Cdm al decreto su Natale. Spostamenti vietati dal 21 al 6/12 - - giure99 : PRIGIONIERI A CASA NOSTRA Niente spostamenti nelle festività Il CdM ha approvato il decreto legge che blinda Natale… -