Natale con i tuoi, ma con prudenza. Passa la linea rigorista. Mal di pancia dei soliti renziani con pezzi del Pd. Il Governo però tiene il punto. Oggi il testo del Dpcm alle Regioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alla fine prevale la linea del rigore di cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, assieme ai colleghi dem Francesco Boccia e Dario Franceschini, è da sempre uno dei più accreditati esponenti. "Senza consistenti limitazioni dei movimenti, un cambio sostanziale delle nostre abitudini e un rigoroso rispetto delle regole di sicurezza, la convivenza con il virus fino al vaccino è destinata al fallimento", dichiara alle Camere. Anticipando lo spirito che guiderà il Governo nella scrittura delle prossime regole che ci attendono dal 4 dicembre. Non ci gira attorno Speranza: "Per affrontare adeguatamente le festività natalizie e quelle di fine anno le limitazioni previste dovranno essere rafforzate". E questo significa che vanno disincentivati gli spostamenti internazionali e limitati gli spostamenti tra le Regioni.

