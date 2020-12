Napoli, psicologi Campania: “Bene passo in avanti su Casa Culture LGBTQI+” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Accogliamo con soddisfazione il passo avanti compiuto sulla ‘Casa delle Culture e dell’emergenza Lgbtqi+’, la prima nel suo genere in Campania e al Sud. Come Ordine abbiamo manifestato sin da subito il nostro interesse“. Il presidente dell’Ordine degli psicologi della Campania, Armando Cozzuto, commenta così la conclusione dei lavori di valutazione dei progetti pervenuti al Comune per la co-gestione di una struttura finalizzata ad attività volte alla tutela e alla diffusione delle Culture Lgbtqi+, contro qualsiasi comportamento discriminatorio e per assicurare riparo e protezione alle persone Lgbtqi+ vittime di violenza o in condizioni di disagio socio economico. “Quando in pieno lockdown la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Accogliamo con soddisfazione ilcompiuto sulla ‘dellee dell’emergenza Lgbtqi+’, la prima nel suo genere ine al Sud. Come Ordine abbiamo manifestato sin da subito il nostro interesse“. Il presidente dell’Ordine deglidella, Armando Cozzuto, commenta così la conclusione dei lavori di valutazione dei progetti pervenuti al Comune per la co-gestione di una struttura finalizzata ad attività volte alla tutela e alla diffusione delleLgbtqi+, contro qualsiasi comportamento discriminatorio e per assicurare riparo e protezione alle persone Lgbtqi+ vittime di violenza o in condizioni di disagio socio economico. “Quando in pieno lockdown la ...

BillyesteveF : ????????????? ciao sono fede ho 12 anni e vengo da Napoli, vado in skate e amo disegnare. Amo lil peep,ariete, i psicol… - N7_enseven : @DamianoGrassi1 @barison_andrea io non sono di napoli ma ora a parte che non ha senso logico quello che scrivi, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli psicologi Morto di Covid lo psicologo Francesco Auletta, lavorava all’Asl Napoli 2: il ricordo dei colleghi Fanpage.it La pallina solidale di Maradona, raccolta fondi per i progetti dell’Associazione Genitori Insieme Onlus

NAPOLI – Napoli è una città con un gran cuore e non c’è modo più bello di omaggiare la memoria del più grande calciatore di tutti i tempi, che fare un regalo a chi lotta per la vita. Nasce con questo ...

Caldoro attacca De Siano e sta con Dema: Fi e centrodestra a pezzi, Pd e M5s godono

La richiesta di dimissioni del coordinatore regionale forzista, Domenico De Siano, e l’appello a sostenere la giunta comunale di Luigi De Magistris ...

NAPOLI – Napoli è una città con un gran cuore e non c’è modo più bello di omaggiare la memoria del più grande calciatore di tutti i tempi, che fare un regalo a chi lotta per la vita. Nasce con questo ...La richiesta di dimissioni del coordinatore regionale forzista, Domenico De Siano, e l’appello a sostenere la giunta comunale di Luigi De Magistris ...