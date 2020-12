Napoli | plusvalenze per 95 | 8 milioni di euro | ecco le migliori

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Le cessioni hanno permesso aldi incassare quasi 100solo dileCon la pubblicazione del bilancio 2019/20 del, è stato possibile verificare quali siano stati icolpi in uscita della società di Aurelio De Laurentiis. Come segnalato da Calcio&Finanza, le maggiorihanno riguardato Amadou Diawara alla Roma (19,3di plusvalenza), Roberto Inglese al Parma (16,9) Marko Rog al Cagliari (12,7) e Simone Verdi al Torino ( 11,1). Leggi su Calcionews24.com

Diego31883 : RT @capuanogio: Il @sscnapoli ha chiuso il bilancio 2019-2020 con un passivo di 18,9 milioni ma, come altri club, ha differito alla prossim… - fonar_apteka : RT @CalcioFinanza: Il Napoli chiude il 2020 con un rosso di 19 milioni di euro. Effetto Covid sui ricavi che calano dell'8,5% a 275 milioni… - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Il Napoli chiude il 2020 con un rosso di 19 milioni di euro. Effetto Covid sui ricavi che calano dell'8,5% a 275 milioni… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il Napoli chiude il 2020 con un rosso di 19 milioni di euro. Effetto Covid sui ricavi che calano dell'8,5% a 275 milioni… - CalcioFinanza : Il Napoli chiude il 2020 con un rosso di 19 milioni di euro. Effetto Covid sui ricavi che calano dell'8,5% a 275 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli plusvalenze

Il Napoli ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo per l’effetto Covid. Nel dettaglio, la società di De ...Rosso di quasi 19 milioni nel bilancio 2020 del Napoli mentre sono state realizzate plusvalenze per 95,8 milioni di euro ...