Napoli, l’iniziativa degli zampognari: sei concerti nei parchi della città (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In tempo di Covid l’incertezza regna sovrana, ma almeno i napoletani potranno godere di un’antica tradizione rimasta immutata nel corso dei decenni. Gli zampognari professionisti si esibiranno nelle piazze, parchi e giardini di Napoli a partire dal 4 dicembre. l’iniziativa, avviata con il patrocinio morale del Comune di Napoli, rientra nell’ambito del Premio GreenCare. La presentazione dell’iniziativa avrà luogo nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli alle ore 11. All’evento saranno presenti il presidente e vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi. Anche l’assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco parteciperà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In tempo di Covid l’incertezza regna sovrana, ma almeno i napoletani potranno godere di un’antica tradizione rimasta immutata nel corso dei decenni. Gliprofessionisti si esibiranno nelle piazze,e giardini dia partire dal 4 dicembre., avviata con il patrocinio morale del Comune di, rientra nell’ambito del Premio GreenCare. La presentazione delavrà luogo nella Cassa ArmonicaVilla Comunale dialle ore 11. All’evento saranno presenti il presidente e vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi. Anche l’assessore al Verde del Comune di, Luigi Felaco parteciperà ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l’iniziativa di Premio GreenCare al via in Villa Comunale https… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVENTO - Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l’iniziativa di Premio GreenCare al via in Villa Comunale https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVENTO - Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l’iniziativa di Premio GreenCare al via in Villa Comunale https… - napolimagazine : EVENTO - Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l’iniziativa di Premio GreenCare al via in Villa Comunale - apetrazzuolo : EVENTO - Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l’iniziativa di Premio GreenCare al via in Villa Comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’iniziativa Napoli, dichiarazione del Vicepresidente della Regione Campania Bonavitacola l'eco di caserta