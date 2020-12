Napoli, intervento record al Cardarelli: rimossa una massa tumorale di 20 chili (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – intervento da record quello portato a termine al Cardarelli di Napoli. I chirurghi del Centro Trapianti di Fegato e Chirurgia Oncologica hanno rimosso una massa tumorale di notevoli dimensioni: 70 centimetri di diametro e 20 chili di peso. Il paziente è una donna di 64 anni. La pianificazione dell’intervento è iniziata circa una settimana fa, quando a Luisa Cicatiello (questo il nome della paziente) è stato diagnosticato il tumore, una massa addomino-pelvica di dimensioni enormi. “La paziente era molto spaventata dal Covid, per questo ha rinunciato ad ogni tipo di controllo, nonostante i sintomi“, spiega Giovanni Vennarecci, direttore del Reparto Chirurgia Epatobiliare e Trapianto di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutidaquello portato a termine aldi. I chirurghi del Centro Trapianti di Fegato e Chirurgia Oncologica hanno rimosso unadi notevoli dimensioni: 70 centimetri di diametro e 20di peso. Il paziente è una donna di 64 anni. La pianificazione dell’è iniziata circa una settimana fa, quando a Luisa Cicatiello (questo il nome della paziente) è stato diagnosticato il tumore, unaaddomino-pelvica di dimensioni enormi. “La paziente era molto spaventata dal Covid, per questo ha rinunciato ad ogni tipo di controllo, nonostante i sintomi“, spiega Giovanni Vennarecci, direttore del Reparto Chirurgia Epatobiliare e Trapianto di ...

