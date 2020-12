Napoli, il rinnovo di Gattuso fino al 2023 sarà sotto l’Albero (Di giovedì 3 dicembre 2020) La firma arriverà sotto l'albero e Rino Gattuso potrà mangiarsi un panettone dolce dopo il rinnovo del contratto con il Napoli. L'accordo fino al 2023 c'è già da tempo ma manca la firma sul contratto che arriverà tra pochissimi giorni. Due anni con un’opzione per un terzo, anche l’adeguamento della parte economica, scrive la Gazzetta dello Sport oggi. Gattuso guadagnerà 2 milioni di euro a stagione e per lui ci sarà un bonus di parecchie centinaia di migliaia di euro nel caso dovesse conquistare lo scudetto o l’Europa League che, però, viene valutata in maniera differente. Le novità non mancano nel nuovo accordo che le parti firmeranno, probabilmente, la prossima settimana. Quella più significativa è rappresentata dalla mancanza di clausole o penali. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) La firma arriveràl'albero e Rinopotrà mangiarsi un panettone dolce dopo ildel contratto con il. L'accordoalc'è già da tempo ma manca la firma sul contratto che arriverà tra pochissimi giorni. Due anni con un’opzione per un terzo, anche l’adeguamento della parte economica, scrive la Gazzetta dello Sport oggi.guadagnerà 2 milioni di euro a stagione e per lui ciun bonus di parecchie centinaia di migliaia di euro nel caso dovesse conquistare lo scudetto o l’Europa League che, però, viene valutata in maniera differente. Le novità non mancano nel nuovo accordo che le parti firmeranno, probabilmente, la prossima settimana. Quella più significativa è rappresentata dalla mancanza di clausole o penali. ...

