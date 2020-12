Napoli, Gattuso ammette: “Abbiamo rischiato di perdere, gara da gestire meglio” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Napoli rimanda l'appuntamento con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri pareggiano contro l'AZ Alkmaar e dovranno giocarsi tutto nell'ultima insidiosa sfida contro la Real Sociedad.LE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Potevamo chiuderla. Non una grandissima prestazione, abbiamo commesso alcuni errori. Ci è andata bene. Abbiamo dato troppo campo a loro. Se andiamo ad analizzare bene, ci poteva stare la sconfitta. Potevamo leggere meglio alcune situazioni. Ultimamente chi entra dalla panchina ci dà tanto e oggi non è successo. Ce la giocheremo tra una settimana contro la Real Sociedad. Abbiamo rischiato di perdere. Oggi potevamo gestire meglio la partita. Ci sono cose positive, ma ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilrimanda l'appuntamento con la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Gli azzurri pareggiano contro l'AZ Alkmaar e dovranno giocarsi tutto nell'ultima insidiosa sfida contro la Real Sociedad.LE PAROLE DIIl tecnico Gennaroanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Potevamo chiuderla. Non una grandissima prestazione, abbiamo commesso alcuni errori. Ci è andata bene. Abbiamo dato troppo campo a loro. Se andiamo ad analizzare bene, ci poteva stare la sconfitta. Potevamo leggere meglio alcune situazioni. Ultimamente chi entra dalla panchina ci dà tanto e oggi non è successo. Ce la giocheremo tra una settimana contro la Real Sociedad. Abbiamodi. Oggi potevamomeglio la partita. Ci sono cose positive, ma ...

capuanogio : Tutto pronto per il rinnovo di #Gattuso con il #Napoli. Le bozze del contratto sono state mandate ieri all'entourag… - Sport_Mediaset : #Napoli, per Rino #Gattuso arriva il rinnovo fino al 2023 #SportMediaset - sscnapoli : ?? | #Gattuso “Orgoglioso di allenare questa squadra. Il Napoli ha un gruppo forte e unito” ??… - _SiGonfiaLaRete : Napoli, Gattuso: 'Abbiamo avuto tante occasioni, ma ci è andata bene. Su Osimhen e lo Scudetto...' ??… - SfoglioSport : Napoli:Gattuso, contratto non è mia priorità [SFOGLIO SPORT]-'I contratti non sono la mia priorità, a me interessa… -