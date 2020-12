Napoli, De Luca dispone zona rossa per il campo rom di Scampia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il campo rom di Scampia diventa zona rossa. A stabilirlo con un’ordinanza il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Di recente nella comunità rom sono stati riscontrati ben 29 positivi, di questi 11 sono bambini. Da ieri gli operatori sanitari stanno effettuando tamponi a tappeto per capire se ci siano altri positivi nel campo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilrom didiventa. A stabilirlo con un’ordinanza il presidente della regione Campania, Vincenzo De. Di recente nella comunità rom sono stati riscontrati ben 29 positivi, di questi 11 sono bambini. Da ieri gli operatori sanitari stanno effettuando tamponi a tappeto per capire se ci siano altri positivi nel. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

