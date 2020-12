Napoli, chiuso il bilancio 2020: passivo di 18,9 milioni di euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rosso di quasi 19 milioni nel bilancio 2020 del Napoli mentre sono state realizzate plusvalenze per 95,8 milioni di euro Il Napoli ha chiuso il proprio bilancio 2020 con un rosso di 18,9 milioni di euro. Come segnalato su Twitter da Giovanni Capuano, il club ha differito alla prossima stagione una parte di ricavi di questa (29,6 mln). Fatturato in lieve contrazione (274 mln -8,4%), realizzate plusvalenze per 95,8 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Rosso di quasi 19neldelmentre sono state realizzate plusvalenze per 95,8diIlhail propriocon un rosso di 18,9di. Come segnalato su Twitter da Giovanni Capuano, il club ha differito alla prossima stagione una parte di ricavi di questa (29,6 mln). Fatturato in lieve contrazione (274 mln -8,4%), realizzate plusvalenze per 95,8di. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli colpito dal Covid: il 2020 si chiude con un bilancio… - Diego31883 : RT @capuanogio: Il @sscnapoli ha chiuso il bilancio 2019-2020 con un passivo di 18,9 milioni ma, come altri club, ha differito alla prossim… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Il @sscnapoli ha chiuso il bilancio 2019-2020 con un passivo di 18,9 milioni ma, come altri club, ha differito alla prossim… - capuanogio : Il @sscnapoli ha chiuso il bilancio 2019-2020 con un passivo di 18,9 milioni ma, come altri club, ha differito alla… - ClimaSole : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Mia figlia mi sta portando a casa Diego più spesso perché ha cause in Tribunale in questo perio… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiuso Bilancio Napoli 2020, l'esercizio si chiude in rosso di 19 milioni Calcio e Finanza Blitz anti-Covid a Napoli e provincia, chiusi due bar e un centro massaggi cinese

Covid, proseguono senza sosta l’attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel controllo delle attività commerciali che violano le normative anticontagio.

Napoli colpito dal Covid: il 2020 si chiude con un bilancio in rosso

Il Napoli ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo per l’effetto Covid. Nel dettaglio, la società di De ...

Covid, proseguono senza sosta l’attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel controllo delle attività commerciali che violano le normative anticontagio.Il Napoli ha chiuso il bilancio 2020 in rosso per 18,97 milioni di euro, con fatturato in calo per l’effetto Covid. Nel dettaglio, la società di De ...