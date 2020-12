Napoli, attesa finita: Gattuso rinnova, c’è la conferma (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel pre-gara di Az-Napoli Cristiano Giuntoli conferma l’accordo per il rinnovo di Rino Gattuso: scambio di documenti Finalmente la fumata bianca e anche se non c’è l’annuncio, ormai ci siamo: il Napoli e Rino Gattuso stanno per legarsi insieme anche oltre giugno. Una trattativa lunga, stoppata in estate e ripresa con l’avvio del campionato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nel pre-gara di Az-Cristiano Giuntolil’accordo per il rinnovo di Rino: scambio di documenti Finalmente la fumata bianca e anche se non c’è l’annuncio, ormai ci siamo: ile Rinostanno per legarsi insieme anche oltre giugno. Una trattativa lunga, stoppata in estate e ripresa con l’avvio del campionato e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

corrmezzogiorno : #Napoli Vele, morto in attesa dei soccorsi C’è l’inchiesta - cronista73 : Vele, morto in attesa dell’ambulanza. Versioni contrastanti: c’è l’inchiesta - luckiestloser : @falliremooggi Si ma difatti il punto è che forse il più buono è locatelli che oggi farebbe FORSE il terzo cc in at… - GhostJR__ : In attesa di vedere il nostro Napoli domani mi godo la serata amici. ?? - txtconsulting : NAPOLI. Un viaggio nel tempo e nello spazio pur restando a casa. Arriva in streaming l’attesa seconda edizione di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli attesa L'attesa è finita, tornano a Napoli le riprese di Gomorra 5: quartiere blindato per le riprese InterNapoli.it Furto in un portavalori. In manette anche due poliziotti in servizio a Napoli

Arrestata tutta la banda composta da sette persone. In manette anche un carabiniere di Caserta Sette persone sono finite agli arresti per una rapina rocambolesca ai danni di un impresario croato a Pol ...

LIVE AZ Alkmaar-Napoli 0-0, Europa League in DIRETTA: dopo il Milan, anche i partenopei vogliono i sedicesimi!

20.50 Tra poco scenderanno in campo le due squadre! 20.47 Finisce la sfida del Milan: 10 punti per i rossoneri, a -1 dal Lille dopo la vittoria per 3-2 su Celtic. Grande successo per Pioli che ottiene ...

Arrestata tutta la banda composta da sette persone. In manette anche un carabiniere di Caserta Sette persone sono finite agli arresti per una rapina rocambolesca ai danni di un impresario croato a Pol ...20.50 Tra poco scenderanno in campo le due squadre! 20.47 Finisce la sfida del Milan: 10 punti per i rossoneri, a -1 dal Lille dopo la vittoria per 3-2 su Celtic. Grande successo per Pioli che ottiene ...