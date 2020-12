Napoli, 90 milioni per il rilancio del centro storico: sbloccati i fondi. De Luca: Colmati gravi ritardi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Grazie alla firma, oggi al Ministero per i Beni Culturali, tra Governo, Invitalia, Regione Campania e Comune di Napoli, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per il centro storico di Napoli, si sblocca un investimento di circa 90 milioni di euro “per interventi di valorizzazione nel centro storico di Napoli”. “La firma di oggi – dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – serve a superare gravi ritardi registrati negli ultimi anni. Nel contempo, si concretizza la realizzazione di un altro dei dieci progetti per Napoli che avevano presentato nelle settimane scorse. Dopo il Polo dell’Innovazione nell’ex manifattura Tabacchi, si concretizza anche il progetto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) Grazie alla firma, oggi al Ministero per i Beni Culturali, tra Governo, Invitalia, Regione Campania e Comune di, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per ildi, si sblocca un investimento di circa 90di euro “per interventi di valorizzazione neldi”. “La firma di oggi – dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De– serve a superareregistrati negli ultimi anni. Nel contempo, si concretizza la realizzazione di un altro dei dieci progetti perche avevano presentato nelle settimane scorse. Dopo il Polo dell’Innovazione nell’ex manifattura Tabacchi, si concretizza anche il progetto ...

90 MILIONI PER IL CENTRO STORICO NAPOLI: FIRMATO AL MiBACT IL CONTRATTO DI SVILUPPO (CIS)

