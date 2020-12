Napoli, 90 milioni per il centro storico. De Luca: “Si colmano gravi ritardi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Grazie alla firma, oggi al Ministero per i Beni Culturali, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il centro storico di Napoli, si sblocca un investimento di circa 90 milioni di euro. Una svolta per la realizzazione di progetti strategici. Tra questi anche quello che riguarda Palazzo Penne. “La firma di oggi – dichiara il Presidente De Luca – serve a superare gravi ritardi registrati negli ultimi anni. Nel contempo, si concretizza la realizzazione di un altro dei dieci progetti per Napoli che avevano presentato nelle settimane scorse. Dopo il Polo dell’Innovazione nell’ex manifattura Tabacchi, si concretizza anche il progetto di restauro e recupero funzionale dello storico Palazzo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Grazie alla firma, oggi al Ministero per i Beni Culturali, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per ildi, si sblocca un investimento di circa 90di euro. Una svolta per la realizzazione di progetti strategici. Tra questi anche quello che riguarda Palazzo Penne. “La firma di oggi – dichiara il Presidente De– serve a superareritardi registrati negli ultimi anni. Nel contempo, si concretizza la realizzazione di un altro dei dieci progetti perche avevano presentato nelle settimane scorse. Dopo il Polo dell’Innovazione nell’ex manifattura Tabacchi, si concretizza anche il progetto di restauro e recupero funzionale delloPalazzo ...

capuanogio : Tutto pronto per il rinnovo di #Gattuso con il #Napoli. Le bozze del contratto sono state mandate ieri all'entourag… - ottopagine : Napoli: 90 milioni di euro peri Centro Storico #Napoli - NapoliToday : #Cronaca Contratto di Sviluppo, arrivano 90 milioni di euro per il centro storico di Napoli - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Napoli, novanta milioni per il centro storico: firmato l’accordo a Roma - mattinodinapoli : Napoli, via al contratto istituzionale di sviluppo del centro storico: 90 milioni per i restauri -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli milioni Napoli, 90 milioni per il centro storico: firmato accordo a Roma Corriere del Mezzogiorno Napoli, via al contratto istituzionale di sviluppo del centro storico: 90 milioni per i restauri

Avviato il Contratto istituzionale di sviluppo tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli che prevede il finanziamento di 90 milioni di euro per interventi di valorizzazione nel Centro Storico..

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 3 dicembre 2020: numeri e quote

il jackpot è arrivato alla cifra di 72 milioni e 200 mila euro. ESTRAZIONI LOTTO IN RITARDO: COSA STA SUCCEDENDO Leggi anche > Million Day, i numeri vincenti di oggi LOTTO, LE RUOTE BARI CAGLIARI ...

Avviato il Contratto istituzionale di sviluppo tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli che prevede il finanziamento di 90 milioni di euro per interventi di valorizzazione nel Centro Storico..il jackpot è arrivato alla cifra di 72 milioni e 200 mila euro. ESTRAZIONI LOTTO IN RITARDO: COSA STA SUCCEDENDO Leggi anche > Million Day, i numeri vincenti di oggi LOTTO, LE RUOTE BARI CAGLIARI ...