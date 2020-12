Namibia, il nuovo presidente regionale eletto si chiama Adolf Hitler (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uunona Adolf Hitler è il vincitore in maniera netta delle elezioni locali in Oshana, regione della Namibia. “Non ho piani per il dominio del mondo”, assicura in maniera sarcastica ai giornalisti che lo hanno intervistato. Adolf Hitler torna al comando di un Paese. Sarebbe una notizia da una parte terribile, se ricordiamo cosa ha combinato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uunonaè il vincitore in maniera netta delle elezioni locali in Oshana, regione della. “Non ho piani per il dominio del mondo”, assicura in maniera sarcastica ai giornalisti che lo hanno intervistato.torna al comando di un Paese. Sarebbe una notizia da una parte terribile, se ricordiamo cosa ha combinato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

