Mydrama di X Factor | chi è la cantante che ha conquistato il pubblico

Ultime Notizie dalla rete : Mydrama Factor

Velvet Gossip

Alessandro Cattelan torna al timone di X Factor, i Pinguini Tattici Nucleari sono i sue ospiti della semifinale del talent show di Sky. Quali dei talenti ...FILOTTRANO - È la sera della verità per i Little Pieces Of Marmelade, il duo power-rock di Filottrano che ha già infiammato il pubblico di X Factor 2020. Va in scena ...