Municipio III: chiediamo a Raggi di intitolare mercato Tufello a Gigi Proietti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Dopo una petizione online molto partecipata, il III Municipio ha chiesto ufficialmente al Campidoglio di intitolare il mercato rionale del Tufello al grande Gigi Proietti. Il Consiglio municipale di piazza Sempione ha infatti approvato oggi all'unanimita' un ordine del giorno indirizzato alla sindaca Virginia Raggi, chiedendo al contempo di stanziare i fondi necessari per riqualificare la struttura del mercato e l'antistante piazza Euganei. Si tratta di un atto, ha spiegato la consigliera del Pd in III Municipio, Sara Alonzi, "che ha voluto raccogliere e sostenere la volonta' di tanti cittadini e cittadine che tramite una petizione online hanno chiesto a tutte le istituzioni l'intitolazione del mercato ...

