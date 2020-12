Morto Giuseppe Dalla Torre, giurista amico dei papi. Si occupò di Alì Agca, fu nominato presidente del tribunale vaticano da Wojtyla (Di giovedì 3 dicembre 2020) presidente del tribunale dello Stato della Città del vaticano fino allo scorso anno, è Morto oggi a Roma il professor Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, all’età di 77 anni. I funerali saranno celebrati sabato 5 dicembre nella Basilica di San Pietro, mentre il Senato Accademico dell’Università Lumsa, dove è stato rettore dal 1991 al 2014, lo ricorderà in una seduta speciale domani. “E’ stato per tutti noi – ricorda l’attuale rettore dell’ateneo cattolico, Francesco Bonini – un maestro e per molti un padre. Lo ricordiamo con gratitudine e ci impegniamo a sviluppare la sua testimonianza di vero e di bene, una testimonianza di servizio”. giurista e docente, ha trascorso tutta la sua vita, oltre che nelle aule di tribunali, al servizio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)deldello Stato della Città delfino allo scorso anno, èoggi a Roma il professorDel Tempio di Sanguinetto, all’età di 77 anni. I funerali saranno celebrati sabato 5 dicembre nella Basilica di San Pietro, mentre il Senato Accademico dell’Università Lumsa, dove è stato rettore dal 1991 al 2014, lo ricorderà in una seduta speciale domani. “E’ stato per tutti noi – ricorda l’attuale rettore dell’ateneo cattolico, Francesco Bonini – un maestro e per molti un padre. Lo ricordiamo con gratitudine e ci impegniamo a sviluppare la sua testimonianza di vero e di bene, una testimonianza di servizio”.e docente, ha trascorso tutta la sua vita, oltre che nelle aule di tribunali, al servizio dei ...

