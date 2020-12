Morte Maradona | ucciso da un cocktail di psicofarmaci | sequestrate cartelle cliniche

Leggi su leggilo

(Di giovedì 3 dicembre 2020): emergono ulteriori dettagli sulladel Pibe de Oro, che sarebbe stato stroncato da undiLadel campione argentino è stata un dramma per tantissimi suoi tifosi sparsi per il mondo. Commozione e lacrime soprattutto in due città: Buenos Aires e Napoli. Ma dopo quel tragico 25 novembre tanti L'articolo proviene da Leggilo.org.