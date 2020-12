Mortal Kombat: il logo ufficiale del film rivelato online (Di venerdì 4 dicembre 2020) online è stato condiviso online il logo ufficiale del nuovo film Mortal Kombat, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2021. Mortal Kombat tornerà nelle sale cinematografiche con un film reboot che debutterà nel 2021 e, negli Stati Uniti, sarà disponibile nelle sale e su HBO Max. Warner Bros, che non ha ancora confermato se il progetto debutterà come previsto a gennaio 2021, ha regalato ai fan la piccola immagine promozionale. Il logo di Mortal Kombat sembra rendere omaggio con lo stile di quelli già visti in precedenza nel corso degli anni, pur avendo un design moderno nelle lettere e nel drago al centro del titolo. Il cast del film è composto da ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)è stato condivisoildel nuovo, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2021.tornerà nelle sale cinematografiche con unreboot che debutterà nel 2021 e, negli Stati Uniti, sarà disponibile nelle sale e su HBO Max. Warner Bros, che non ha ancora confermato se il progetto debutterà come previsto a gennaio 2021, ha regalato ai fan la piccola immagine promozionale. Ildisembra rendere omaggio con lo stile di quelli già visti in precedenza nel corso degli anni, pur avendo un design moderno nelle lettere e nel drago al centro del titolo. Il cast delè composto da ...

Warner Bros. lancerà in USA tutto il suo catalogo 2021 su HBO Max in contemporanea alla sala cinematografica

Warner Bros., con una mossa inaspettata e coraggiosa, tenta una vera rivoluzione del sistema delle finestre di distribuzione dell'audiovisivo.

Online è stato condiviso online il logo ufficiale del nuovo film Mortal Kombat, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2021. Mortal Kombat tornerà nelle sale cinematografiche con un film reboot che ...Warner Bros., con una mossa inaspettata e coraggiosa, tenta una vera rivoluzione del sistema delle finestre di distribuzione dell'audiovisivo.